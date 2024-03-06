Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde kış festivali düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası etkinlikleri kapsamındaki festivalde spor aktiviteleri düzenlenecek, sanatçılar konser verecek.
8 Mart'ta başlayacak ve 3 gün sürecek festivalde DJ Funky, Asude Cemre, Ferhat Göçer ve İrem Derici, sevenleriyle buluşacak.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya gelerek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı ve siyasi farklılıkların bir zenginlik olduğunu vurguladı. BBP İl Başkanı Demirci ise Büyükkılıç'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen JEC World 2024 fuarında, Türk şirketleri kompozit malzemelerdeki mühendislik çözümlerini sergiliyor. Kompozit endüstrisindeki yenilikler, uzay roketlerinden lüks otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün hafif ve sağlam olmasını sağlıyor. Türkiye'nin milli katılımını gerçekleştirdiği fuarda, 42 Türk şirketi yer alıyor ve Türkiye'nin kompozit malzeme pazarı büyüklüğü 1,5 milyar avronun üzerinde bulunuyor.
Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı, tarımsal açıdan kuraklık ve yağış rejimi değişikliklerine ayak uydurabilme konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeli, sulama birliği temsilcileri, üniversite akademisyenleri ve diğer ilgili kurumların yönetici ve teknik personeli katıldı. Çalıştayın temel hedefi, mevcut kuraklık yönetimi uygulamalarını anlamak, su kısıtı durumlarına karşı tedbirleri işlevsel hale getirmek ve uluslararası işbirlikleriyle bilgi alışverişinde bulunarak yeni modeller geliştirmektir.
Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, belediyenin borcu olmadığını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Nevşehir'de özel bir klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Klinik ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, doktor gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olayın ardından Nevşehir Tabip Odası Başkanı, soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.
Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve takımla antrenmanlara başladığını duyurdu. Boey, 16 Şubat'ta sol arka adalesinden sakatlanmıştı.
Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelerek pankartlar açtı. Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi. Aileler, yıllardır çocuklarının hasretini çektiğini ve onları devlete teslim olmaya çağırdığını dile getirdi.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grupta kalan 8 haftada 4 iç, 4 dış saha maçına çıkacak. Play-Off ve küme düşme hattındaki takımlarla karşı karşıya gelecek olan Elazığspor'u zorlu bir maç programı bekliyor.
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