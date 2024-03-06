Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Festivali Düzenlenecek - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Festivali Düzenlenecek

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Kış Festivali Düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek kış festivali, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası etkinlikleri düzenlenecek ve birçok sanatçı konser verecek. DJ Funky, Asude Cemre, Ferhat Göçer ve İrem Derici gibi ünlü isimler, festival boyunca sevenleriyle buluşacak.

06.03.2024 13:05  Güncelleme: 13:12
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde kış festivali düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası etkinlikleri kapsamındaki festivalde spor aktiviteleri düzenlenecek, sanatçılar konser verecek.

8 Mart'ta başlayacak ve 3 gün sürecek festivalde DJ Funky, Asude Cemre, Ferhat Göçer ve İrem Derici, sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Festivali Düzenlenecek - Son Dakika

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