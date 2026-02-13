Erciyes'te Kızak Yarışması Heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından geleneksel hale getirilen ve "Artık Çekilmez Oldun" sloganıyla çiftler arası düzenlenen kızak yarışmasının 10'uncusu yarın Erciyes'te gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ tarafından düzenlenen yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekecek ve daha sonra hiç ara vermeden yukarıdan aşağı doğru birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına varmak için mücadele edecek.

Dereceye girenlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüllerin verileceği yarışma, yarın saat 12.00'de Erciyes Tekir Kapı bölgesinde düzenlenecek.