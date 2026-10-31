Erciyes'te sezon hazırlıklarını inceleyen Büyükkılıç, esnafa bereketli kazanç diledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyareti yaparak yeni sezon öncesi yürütülen hazırlıkları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnafla bir araya geldi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve bürokratlarla Erciyes'i ziyaret eden Büyükkılıç, kayak sezonu öncesinde yürütülen çalışmaları inceledi, bölge esnafıyla sohbet ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Erciyes'in Kayseri turizmi açısından önemine dikkati çeken Büyükkılıç, şehre gelecek misafirleri ve Kayserilileri en iyi şekilde ağırlamak amacıyla tüm alanlarda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.