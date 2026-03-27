Erciyes Üniversitesi\'nde Nevruz Etkinliği

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından bayrak gösterisinin sunulduğu etkinlikte, örs üzerinde demir dövüldü, ERÜ Türk Dünyası Müzik Topluluğu konser ve dans gösterileri sundu.

Programda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Nevruz Bayramı'nın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

ERÜ olarak birlik ve beraberlik içinde önemli işlere imza attıklarını belirten Altun, "Her daim kendisinden söz ettiren ve her geçen gün marka değeri yükselen Erciyes Üniversitemiz, sizlerle daha da güçlü olacak." ifadelerini kullandı.

Nevruz ateşinin üzerinden atlandığı programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.