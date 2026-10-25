Erciyes Üniversitesi öğrencisinin Katran belgeseli İtalya'da birincilik kazandı

Kayseri'de eğitim gören yüksek lisans öğrencisinin çektiği "Katran" belgeseli, İtalya'da düzenlenen sinema ödülleri programında birincilik elde etti.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema Televizyon Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ali Rıza Avcı'nın öğrencilik döneminde çektiği "Katran" belgeseli, İtalya'nın Trento kentinde San Michele Etnografya Müzesi (METS) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 24 ülkeden katılımcıların yer aldığı 2. Giuseppe Sebesta Uluslararası Antropolojik Sinema Ödülleri'nde orta metraj kategorisinde birinci oldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'nde çekilen belgesel, ömrünü tamamlamış kuru sedir ağaçlarından geleneksel yöntemlerle katran elde edilme sürecini anlatıyor.

Daha önce 2. İKÇÜ Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazanan ve 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde finalist olan belgesel, 5 Kasım'da 4. Fethiye Uluslararası Film Festivali'nde özel gösterim kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Belgesel, ayrıca 14. Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışması finalisti olarak yarışacak.