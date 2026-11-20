Erciyes Üniversitesi (ERÜ), değerlendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds'ın (QS) 2027 Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda dünya genelinde 731. sırada yer aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim alanlarında kapsamlı ölçütlerle hazırlanan sıralamada bu yıl 107 ülkeden 2 bin 3 üniversite değerlendirildi.

Türkiye'den 52 üniversitenin yer aldığı listede ERÜ, dünya genelinde 731., Türkiye'deki 13 devlet üniversitesi arasında ise 11. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, bu başarının daha yaşanabilir bir gelecek için yürütülen çalışmaların uluslararası arenada karşılık bulduğunun güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.