Erciyes Üniversitesinde 14 ilden 25 kimya öğretmenine nano teknoloji eğitimi verildi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesinde 14 ilden 25 kimya öğretmenine nano teknoloji eğitimi verildi

Erciyes Üniversitesinde 14 ilden 25 kimya öğretmenine nano teknoloji eğitimi verildi
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Erciyes Üniversitesinde TÜBİTAK 4005 desteğiyle yürütülen "Kimya Eğitmeninde Sürdürülebilir Nano Dokunuşlar" projesi kapsamında kimya öğretmenlerine yönelik eğitim programı düzenlendi. 14 ilden 25 kimya öğretmeninin katıldığı eğitim, proje tanıtım toplantısının ardından başladı.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ), "Kimya Eğitmeninde Sürdürülebilir Nano Dokunuşlar" projesi kapsamında kimya öğretmenlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ ev sahipliğinde TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından desteklenen eğitime 14 ilden 25 kimya öğretmeni katıldı.

Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen proje tanıtımın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ekip olarak başarılı çalışmaları hep birlikte yürüttüklerini belirtti.

Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve proje yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Soylak da konuşmasında eğitim programı hakkında bilgi vererek, projeye desteklerinden dolayı Altun'a teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından eğitim programına katkı sunan eğitmenlere teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.

Etkinlik, eğitim programı ile devam etti.

Kaynak: AA

Tübitak, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesinde 14 ilden 25 kimya öğretmenine nano teknoloji eğitimi verildi - Son Dakika

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