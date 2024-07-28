Erdal Akkaya ve Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası Side Antik Tiyatro'da konser verdi - Son Dakika
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Erdal Akkaya ve Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası Side Antik Tiyatro'da konser verdi

Bağlama virtüözü Erdal Akkaya ve dünyaca ünlü Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası, tarihi Side Antik Tiyatro'da konser verdi. Konser, Manavgat Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlendi.

28.07.2024 12:55  Güncelleme: 14:20
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(ANTALYA) - Bağlama virtüözü Erdal Akkaya ve dünyaca ünlü Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası, tarihi Side Antik Tiyatro'da konser verdi.

Side Antik Tiyatro, dün gece Erdal Akkaya ve Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası'nı ağırladı. Manavgat Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen ücretsiz konsere Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da eşi Hacer Ceyhan Kara ile katıldı.

Erdal Akkaya, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını ve derin müzik geleneğini modern bağlama teknikleriyle harmanladı. Orkestra ise Erdal Akkaya'nın bağlamasıyla uyum içinde performans sergiledi. Akkaya'nın sanat hayatının 30. yıl dönümü dolayısıyla Manavgat Belediyesi tarafından sahnede pasta kesildi. Konser sonunda da Erdal Akkaya ve Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası'na, Manavgat Belediyesi Kültür Müdürü Gülcan Bulut tarafından çiçek takdim edildi.

Sanatçılara teşekkür eden Başkan Kara, konsere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kara, "Manavgat'ın tarihi dokusunda böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizleri, Side Antik Tiyatro'da ağırlamak bizim için büyük bir onur oldu. Erdal Akkaya'ya, sevgili eşine ve Berlin Oda Orkestrası'na kendim ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bundan sonrada sizleri burada görmek isteriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdal Akkaya ve Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası Side Antik Tiyatro'da konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdal Akkaya ve Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası Side Antik Tiyatro'da konser verdi - Son Dakika
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