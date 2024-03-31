Erdal Arıkan 14 bin 905, Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 96,11 )
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Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, oy tasnif işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve sonuçların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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