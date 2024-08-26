Erdek\'te Ayakkabı İşyerinin Deposunda Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, ayakkabı satan işyerinin deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın sabah saat 09.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi Takunyacılar Sokak'ta bulunan ayakkabı satan işyerinin depo kısmında meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler, diğer bina ve işyerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken depoda maddi hasan meydana geldi.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

HABER: BALIKESİR,