Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Tatlısu Mahallesi 2. Sokak'ta bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Erdek'te Çatıda Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?