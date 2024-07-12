Erdek\'te kaybolan kadının cesedi bulundu

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde önceki gün serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve arama kurtarma çalışması başlatılan kadının cesedi bulundu.

Erdek- Bandırma kara yolu güzergahındaki Edincik sahilinde bir kadın cesedi olduğu ihbarını alan ekipler, bölgeye gitti.

İncelemede, cesedin, tatilini geçirmek üzere geldiği Erdek Askeri Kamp Bölgesi'nde 10 Temmuz'da denize giren ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı için arama çalışması başlatılan emekli öğretmen Banu Şafak T'ye (55) ait olduğu belirlendi.

Banu Şafak T'nin cesedi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.