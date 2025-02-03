Erdek\'te Sokak Köpeği Silahla Vuruldu, Jandarma Soruşturma Başlattı

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BALIKESİR'in Erdek ilçesinde silahla vurulan sokak köpeği, tedaviye alındı. Jandarma, köpeği vuran kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Göleti yakınlarında meydana geldi. Bölgede doğup büyüyen sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla sırtından vuruldu. Yaralı köpek çevredekiler tarafından bulunurken, ihbarla olay yerine veteriner hekim ve görevliler sevk edildi. Köpek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

Erdek Jandarma Komutanlığı, köpeği vuran kişi veya kişilerin tespit edilmesi için inceleme başlattı.