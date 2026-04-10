Voice of Erdem Yarışması Büyük Coşkuyla Gerçekleşti

Erdem Koleji'nin geleneksel 'Voice of Erdem' yarışması, bu yıl da etkileyici atmosferi ve yüksek katılımıyla dikkat çekti. Erdem Koleji ve Hasan Kalyoncu Anaokulu işbirliğinde düzenlenen final, Şahinbey Kongre Merkezi'nde coşkuyla gerçekleşti. Gaziantep genelinde 78 okuldan 317 öğrencinin başvurduğu yarışmada, 12 finalist sahne aldı ve salonu dolduran izleyicilerle nefes kesen bir sanat gecesi yaşandı.

Jüri kadrosunda Emre Yücelen, Canan Anderson ve Melis Fis yer alırken, finalistler güçlü sesleri ve sahne enerjileriyle öne çıktı. Dans Art ekibinin gösterileri geceye görsel zenginlik kattı. Finalde üçüncülüğü Fatma Sude Orhan, ikinciliği Mehmet Yıldırım ve birinciliği Elif Naz Kırgıl elde etti.

Kulis Koordinatörü Beyzanur Karakan, yarışmanın gençlerin sanata ilgisini kanıtladığını belirtti. Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, organizasyonun öğrencilerin özgüven gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı. Jüri üyesi Emre Yücelen ise öğrencilerin hazırlık düzeyinin dikkat çekici olduğunu ifade etti. Yarışma, genç yetenekler için güçlü bir sanat platformu olmaya devam ediyor.