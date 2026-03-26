Erdemit'te Sokak Köpeği Ölümüne Protesto

26.03.2026 19:39
Hayvanseverler, 40 sokak köpeğinin ölümünü protesto ederek belediye önünde toplandı.

BALIKESİR'in Erdemit ilçesinde 9 gün önce 40 sokak köpeğinin ölümünü protesto eden hayvanseverler Cumhuriyet Meydanı'ndan belediye binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Çevre il ve ilçelerden gelen hayvanseverlerin de destek verdiği eylemde, konunun takipçisi olunacağı belirtildi.

Balıkesir'in Edremit Eminkuyu bölgesindeki çöplükte geçen 17 Mart'ta 40 sokak köpeği ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis, Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü ile belediye ekipleri incelemelerde bulundu. Çoğu küpeli olan köpeklerin öldürülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. Toplu köpek ölümleri hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçeleri ile Çanakkale başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen yaklaşık 100 kadar hayvansever, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, basın açıklaması yaptı. Açıklamada, söz konusu olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması istendi. Basın açıklamasının ardından kalabalık grup, sloganlar atarak Edremit Belediye binasına kadar yürüdü. Belediye önünde toplanan grup, ölü bulunan köpeklere ait olduğu öne sürülen tasmaları belediye binası önüne bırakıldı.

'Barınaklarınızın önü kan kokuyor', 'Sokakları değil içinizde büyüyen kötülüğü temizleyin', 'Vicdanı olan öldürmez', 'Onlar konuşamadı ama biz susmayacağız. Bu canlara kim kıydı' yazılı döviz ve pankartlar taşıyan kalabalık, olayın takipçisini olacaklarını belirtip, sessizce dağıldı.

Kaynak: DHA

Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
Canlı anlatım! Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
