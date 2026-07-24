Erdemli'de Hırsızlık Operasyonu: 12 Gözaltı, 6 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdemli'de Hırsızlık Operasyonu: 12 Gözaltı, 6 Tutuklama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde hırsızlık şüphelisi 12 kişiden 6'sı tutuklandı, 2 ayrı operasyon yapıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızkalesi Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, 5 zanlının sahil bandındaki otomobil ve şezlonglardan hırsızlık yaparak bir otomobille bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Kamera kayıtlarını inceleyerek otomobilin güzergahını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y, T.Ç, D.Y, S.Y. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada nakit para, bir otomobilin anahtarı, 6 güneş gözlüğü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Çalışmada, 2 ayrı araçla bölgeye gelerek sahil bandındaki 2 otomobilden hırsızlık yapan zanlılara yönelik de operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, ekipler bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, diğerini ise Osmaniye'de durdurdu.

Otomobillerdeki F.G, A.G, Y.G, A.A, E.H.G, D.T. ve F.G. gözaltına alındı.

Bu otomobillerde yapılan aramada ise nakit para, eldiven, 3 güneş gözlüğü, 2 banka kartı, 3 altın küpe, 1 kol saati, 4 altın kolye ve 2 altın bileklik ele geçirildi.

Söz konusu 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.Y, T.Ç, D.Y, S.Y, S.T. ve A.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, Hırsızlık, Güvenlik, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Hırsızlık Operasyonu: 12 Gözaltı, 6 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Manisa’da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar

18:53
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
18:35
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
18:25
Özgür Özel’e ilk tebrik telefonu Bahçeli’den
Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 19:32:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erdemli'de Hırsızlık Operasyonu: 12 Gözaltı, 6 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.