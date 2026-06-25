Mersin'in Erdemli ilçesinde, inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alata Mahallesi'ndeki 9 katlı bir inşaatın en üst katında çalışan Suriye uyruklu Ahmad Hussain (42), dengesini kaybederek düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hussain'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Hussain'in cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de İnşaatta İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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