Mersin'in Erdemli ilçesinde 225 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 5 bini dolu 225 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Kaçak Makaron Operasyonu - Son Dakika
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