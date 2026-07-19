Kaza, dün Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. S.H.A. yönetimindeki 33 VLA 74 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.E.'ye çarptı. Metrelerce savrulan Z.E. ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Z.E., ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer yandan kazanın ardından bir süre yoluna devam eden S.H.A.'nın, başka bir sürücünün uyarısı üzerine durduğu öne sürüldü. Sürücü belgesi olmayan S.H.A. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Kamyonet Çarpan Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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