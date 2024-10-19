Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kayacı Mahallesi Mergin Köprüsü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 2 arazöz, su tankları ile çok sayıda personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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