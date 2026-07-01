Erdemli'de Taş Duvar Ustalığı Yaşatılıyor - Son Dakika
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Erdemli'de Taş Duvar Ustalığı Yaşatılıyor

Erdemli\'de Taş Duvar Ustalığı Yaşatılıyor
01.07.2026 10:11
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Sadık Göksel, 50 yıldır sürdürdüğü taş duvar ustalığını gençlere tanıtmak istiyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, taş duvar ustası Sadık Göksel (63), yarım asırdır sürdürdüğü baba mesleğini yaşatıyor. Gençlerin ağır bir iş olduğu için bu mesleğe ilgi göstermediğini belirten Göksel, buna rağmen severek çalıştığını anlatarak, "Kentin son taş duvar ustalarından biriyim. Yaptığım duvarların yıllarca ayakta kalması benim için en büyük gurur" diye konuştu.

Harfilli Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Sadık Göksel, dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen taş duvar ustalığını, 13 yaşından bu yana sürdürüyor. Göksel'in sağlamlığıyla dikkat çeken taşları örerek inşa ettiği duvarlar, çevrelediği evlere hem doğal ve estetik görünüm kazandırıyor hem de uzun yıllar kullanılıyor. Arazilerden topladığı irili ufaklı taşların yanı sıra büyük kayaları da kırarak kullanacağı taşları duvar yapmaya uygun hale getiren Göksel, ata mesleğini 50 yıldır yaşattığını dile getirdi.

'EN BÜYÜK SIKINTIMIZ ÇIRAK BULAMAMAK'

Taş duvar ustalığının kadim bir meslek olduğunu ancak zor olması nedeniyle gençlerin artık bu işe ilgi göstermediğini belirten Göksel, "Eskiden insanlar evlerini, kalelerini, bahçelerini taş duvarlardan yaparlarmış. Taş duvar hem sağlam hem de uzun ömürlü olur. Beton duvar belki 100 yıl dayanır ama taş duvar ömürlük olur. O yüzden hala taş duvarı tercih eden vatandaşlarımız var. Özellikle müstakil ev bahçelerinde, villalarda ve tarlalarda taş duvar çok tercih ediliyor. En büyük sıkıntımız çoğu meslekte olduğu gibi çırak bulamamak. Ağır iş olduğu için gençler farklı alanlara ilgi gösteriyor" dedi.

'ZORLU AMA KAZANÇLI BİR MESLEK'

Taş duvar ustalığının zorlu olmasına karşın kazançlı bir meslek olduğunu vurgulayan Göksel, "Mesleğimi severek yapıyorum. Artık çok az sayıda usta kaldık. Kentin son taş duvar ustalarından biriyim. Bu meslek hiçbir zaman yok olmamalı. Gençlerimizin bu mesleğe ilgi duymasını istiyorum. Gücüm yettiği sürece taş duvar ustalığını yapmaya devam edeceğim. Yaptığım duvarların yıllarca ayakta kalması benim için en büyük gurur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdemli'de Taş Duvar Ustalığı Yaşatılıyor - Son Dakika

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