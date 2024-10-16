Mersin'in Erdemli ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
N.Ö. idaresindeki 33 AGS 685 plakalı otomobil D-400 kara yolu Alata Mahallesi'nde önce 33 MB 6930 plakalı motosiklete ardından karşı şeride geçip Ş.D'nin kullandığı 33 TY 486 plakalı otomobile çarptı.
Kazada 4 kişi yaralandı, sürücü N.Ö. otomobilde sıkıştı.
Olay yerine sevk edilen ekipler N.Ö'yü bulunduğu yerden çıkarttı.
Yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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