Erdemli\'de Yaya Geçidinde Kaza: Avukat Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Avukat Tuğçe Şen (24), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. U.D. yönetimindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Avukat Tuğçe Şen'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şen, sağlık görevlileri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Tuğçe Şen'in, Mersin Barosu'na kayıtlı olduğu belirtildi.

Sürücü U.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.