Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Avukat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Avukat Hayatını Kaybetti

Erdemli\'de Yaya Geçidinde Kaza: Avukat Hayatını Kaybetti
06.07.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Avukat Tuğçe Şen (24), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. U.D. yönetimindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Avukat Tuğçe Şen'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şen, sağlık görevlileri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Tuğçe Şen'in, Mersin Barosu'na kayıtlı olduğu belirtildi.

Sürücü U.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tuğçe Şen, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Erdemli, Mersin, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Avukat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü

13:38
Anlaşma tamam Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 13:52:58. #7.12#
SON DAKİKA: Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Avukat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.