Erdemli ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Limonlu Mahallesi'ndeki paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazözlerin de yönlendirildiği işletmedeki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü tesiste hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.
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