Erdoğan: 25 Yıl Sonra Sapasağlam Burada, İlk Günkü Aşkla Bürdeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada, milletin huzurundayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada, milletin huzurundayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz"
Kaynak: AA
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