Erdoğan'dan Erzurum Kongresi 107. Yıl Mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Erzurum Kongresi 107. Yıl Mesajı

23.07.2026 15:42
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"Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, aziz milletin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla müşterek bir ideal etrafında birleştiği ve istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından birinin Erzurum Kongresi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür' diyen, mandayı ve himayeyi toptan reddeden, milli kuvvetlere sınırsız destek veren kongre üyelerini bugün bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA

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