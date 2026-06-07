Erdoğan'dan ara seçim değerlendirmesi - Son Dakika
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Erdoğan'dan ara seçim değerlendirmesi

07.06.2026 22:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan seçimlerle seçilen başkan, meclis üyeleri ve muhtarlara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülke ve millet için hayırla vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan ara seçim değerlendirmesi - Son Dakika

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