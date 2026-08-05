Erdoğan: Kanun teklifine katkı verenlere teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine katkı veren başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere siyasi parti grupları ve milletvekillerine teşekkür ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine katkı veren başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere siyasi parti grupları ve milletvekillerine teşekkür ediyorum"
Kaynak: AA
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