Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı mesajı

12.06.2026 22:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS'ye girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı mesajı - Son Dakika

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