Erdoğan'dan Macar Başbakana İsimli Magnum Tabanca Hediyesi

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Magyar Peter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında kendisine hediye ettiği isminin kazındığı Magnum tabancayı paylaştı.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alışılmadık bir hediye: Üzerinde ismim kazılı, mühimmatıyla birlikte bir Magnum revolver" ifadelerini kullandı.