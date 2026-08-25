Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi 955. Yıl Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından paylaşılan mesajında, "Aziz milletimize Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutluyorum. Bugün bizleri güçlü kılan, önümüze çıkan her zorlukla mücadele azmimizi artıran, farklılıklarımıza rağmen bir bütün olmamızı sağlayan kararlılık, 1071'de sergilenen azim ve o güne hakim olan şuurun bugüne yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Malazgirt ruhunun asırlardır aziz millete daima ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan miras kalan sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmaya dayalı yüce hasletler, aziz milletimizin her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğinin güvencesidir. Bugün de Malazgirt Zaferi'nden aldığımız ilhamla, devlet ve millet olarak büyük, güçlü, müreffeh geleceğimizi inşa etme çabası içindeyiz. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."