ERDOĞAN\'DAN ÖZGÜR ÖZEL\'E ELEŞTİRİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdele kesimi sırasında, 'Dünyada artık Türkiye her yönüyle elhamdülillah bir ilk. İnşallah daha da artarak devam edecek. Şu anda terör örgütleriyle mücadelemizde silahlı kuvvetlerimiz şu anda yoğun bir mücadeleyle iki günde 26 teröristi 'ila cehenneme zümera'. İnşallah daha da fazlasıyla bunları yok edeceğiz. Bu arada maalesef şehitlerimiz de var ama biz şuna inanıyoruz. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Huda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Böyle inanıyoruz. Bütün şehit ailelerine özellikle sabrı cemil hatırlatıyoruz. Onlar şehit anneleri, şehit babaları. Makamları ali, sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Bu yola böyle inandık, başımızı da böyle koyduk, böyle de yürüyeceğiz. Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor. Sabırla, inşallah 31 Mart'a hazırlanacağız ve 31 Mart'a öyle hazırlanmalıyız ki bunlar kapımıza uğramaya inşallah ne yüzleri, ne gözleri hiçbir şeyi olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Kurdele kesimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'ya da seslendi. "İkinci pisti Allah'a hamd olsun yetiştirdik. Sabiha Gökçen ihtiyaca cevap vermiyordu. Ali Bey ikinci pist de devreye girdi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ali Sabancı da, "Daha fazla uçak alacağız Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "300 tane Türk Havayolları aldığına göre?" deyince, Sabancı, "Biz de 150 tane" dedi. Bunun ardından 'Onların ne kadarı bize diye' soran Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hepsi' yanıtını aldı.