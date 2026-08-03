Erdoğan: Suudi Arabistan'a Saldırılardan Üzüntü Duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzurun hakim olması için çalıştıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzurun hakim olması için çalıştıklarını ifade etti
Kaynak: AA
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