Erdoğan'dan Trump ve bölge liderleriyle İran görüşmesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı ülkelerinin liderleri ile telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İRAN VE ORTDAOĞU'DAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesini savunduğunu, İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden duyduğu memnuniyeti, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti. Erdoğan, müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür etti.

'TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.