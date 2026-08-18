Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti ve yeni eğitim öğretim yılında başarılar temenni etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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