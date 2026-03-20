Erdoğan Güneysu Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu

20.03.2026 19:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışının ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tedavi gören yaşlı bir kadın, "Senden Allah razı olsun. Sen nasıl bir annenin oğlusun. Allah senden razı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Beğendin mi burayı?" sorusuna kadın, "Çok beğendim." yanıtını verdi.

Erdoğan, Doruk isimli hasta çocuğun sağlık durumuna ilişkin de doktorlardan ve ailesinden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Doruk'un, Arda Güler'in formasını istediğini söyledi. Bakan Bak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, formayı hediye edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ziyarette hastane yönetimi tarafından kendisinin ve annesinin kara kalemle çizilmiş tablosu hediye edildi.

Erdoğan, daha sonra hastane çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bayramlarını kutladı.

Ziyarette, bakanlar Memişoğlu ve Bak'ın yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Hastanesi, Tenzile Erdoğan, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor
Maç sonunda açıkladı: Beşiktaş’ta kalmak istiyorum Maç sonunda açıkladı: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Emre Belözoğlu’ndan takımına serzeniş Emre Belözoğlu'ndan takımına serzeniş
ABD’den Kuveyt, BAE ve Ürdün’e 16 milyar dolarlık silah satışı ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı
Savaş bataklığındaki ülkelere Erdoğan’dan “akıllı olun“ mesajı Savaş bataklığındaki ülkelere Erdoğan'dan "akıllı olun" mesajı

19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
19:09
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
