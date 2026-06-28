Erdoğan\'dan Kara Kuvvetleri\'nin 2235\'inci yıl dönümü kutlaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum" dedi.