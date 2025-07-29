Erdoğan, Tokayev'i resmi törenle karşılayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erdoğan, Tokayev'i resmi törenle karşılayacak

29.07.2025 02:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.00/19.00)

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Etkinlikler, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, Tokayev'i resmi törenle karşılayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı Şimdi ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ kazancıyla konuşuluyor Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi ''Kim Milyoner Olmak İster?'' kazancıyla konuşuluyor
Süper Lig’e hoş geldin N’Koudou İşte yeni takımı Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
Uçaklar peş peşe kalkıyor Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
’Kaç saattir çalışıyorsunuz’ sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt 'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

00:20
İstanbul’da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı
İstanbul'da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı
22:21
Karabük’te ormanlık alanda yangın İki köy tahliye edildi
Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi
22:07
Adana’da kan donduran olay Önce eşi ve kızını sonra kendisini öldürdü
Adana'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını sonra kendisini öldürdü
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
10:16
3 gündür yanan Bursa’da sabotaj şüphesi Belediye başkanından dikkat çeken sözler
3 gündür yanan Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler
10:11
Helal olsun sana Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
10:02
Terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
Terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
09:56
Sahnede talihsiz kaza Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı
Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı
09:54
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, hayatını şokunu yaşadı
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, hayatını şokunu yaşadı
09:53
Ünlü antrenör son maçına çıkıyor Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı
Ünlü antrenör son maçına çıkıyor! Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı
09:37
Şaşkına çeviren olay Kulübüne haber vermeden Rusya’ya imza attı
Şaşkına çeviren olay! Kulübüne haber vermeden Rusya'ya imza attı
09:37
nlü komedyen İstanbul’da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
nlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
09:35
DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 03:03:38. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan, Tokayev'i resmi törenle karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.