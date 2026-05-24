Erdoğan ve Trump'tan İran Görüşmesi

24.05.2026 04:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bölge liderleriyle telekonferansta İran ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, diyalog ve diplomasi vurgusu yaparak, İran'la varılacak mutabakatın bölge istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesini savunduğunu, İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğumuzu, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti. Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür etti."

Cumhurbaşkanımız, İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu, Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

