Erdoğan: Mekke Savunma İttifakı Barışa Katkı Sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mekke Savuma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mekke Savuma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde, bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: Mekke Savunma İttifakı Barışa Katkı Sağlayacak - Son Dakika
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor