Erdoğan: MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri - Son Dakika
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Erdoğan: MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri

10.07.2026 16:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuşarak, üniversitenin 10 yılda küresel çapta seçkin bir kurum haline geldiğini, vatanına bağlı subay ve astsubaylar yetiştirdiğini söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi, Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 yılda MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri haline geldi. Vatanına milletine devletine aşkla bağlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak iftihar kaynağıdır. Askeri kültürün gelişimine yönelik çözümleri ile üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir. Değerli rektörümüzün ve yöneticililerimizin şahsında sivil asker eğitimci kadrosunu ve bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi'nin kıymetli rektörü, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Eğitimini tamamlayan subaylarımızın mezuniyetinde olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylar kurmay unvanı ile TSK'mıza, devletimize yüksek vazife şuuru ile hizmet edecekler. Türk ordusunun en güçlü vasıflarından biri olan kurmay akla bilgi ve kabiliyetleri ile en güçlü katkıları yapacakları. Allah, ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Subaylarımızı eğiten hocalarımızı takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Şehitlerimizin tamamını yad ediyorum. Milletimizin hürriyet abideleri olan aziz şehitlerimiz, destanlaşan mücadeleleri ve hatıraları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecekler. Milli ve mukaddes değerlerimiz için canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'SUBAY VE ASTSUBAYLARIN YETİŞTİĞİ BU OCAK İFTİHAR KAYNAĞIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Temmuz'da MSÜ'nün 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. 10 yılda MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri haline geldi. Vatanına milletine devletine aşkla bağlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak iftihar kaynağıdır. Askeri kültürün gelişimine yönelik çözümleri ile üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir. Değerli rektörümüzün ve yöneticililerimizin şahsında sivil asker eğitimci kadrosunu ve bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında oldu. Subaylarımızın daha yüksek standartlarda eğitim alması için altyapıların ihtiyaç karşılaması noktasında hassasiyet taşıdık. Bundan sonra daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri - Son Dakika

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