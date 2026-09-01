Erdoğan: Orta Koridor, Kuşak ve Yol ile uyumlu olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin, Kuşak ve Yol girişimiyle uyumlu hale getirilmesini istiyor, teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazar geçişli Orta Koridor girişiminin, Kuşak ve Yol girişimiyle uyumlu hale getirilmesini istiyor, teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz"
Kaynak: AA
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