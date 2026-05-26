Erdoğan ve Şerif'ten bayramlaşma ve işbirliği vurgusu

26.05.2026 21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti - Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgedeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirterek, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgedeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini kaydeden Erdoğan, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı, Cep Telefonu, Diplomasi, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

