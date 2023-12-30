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Erdoğan: Sporun siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır - Son Dakika
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Erdoğan: Sporun siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptaline ilişkin, "Hangi sebeple olursa olsun, sporun günlük siyasi rekabetin mezesi...

Erdoğan: Sporun siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
30.12.2023 - 22:36,
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Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptaline ilişkin, "Hangi sebeple olursa olsun, sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum siz Atatürk'ün askeri değil, itlerisiniz diyenlerle el ele kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yokturö dedi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla sahiplerini buldu.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının iptaline ilişkin, "Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz hadiseleri burada altını çizerek vurgulamak istiyorum. Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun, sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum siz Atatürk'ün askeri değil, itlerisiniz diyenlerle el ele kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını bizim nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese de tüm insanlık gayet iyi biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bıraksınlar şayet samimiyseler gitsinler önce bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Hele hele müessif bir olay üzerinden milletin inancına ve mukaddesatına ahlaksızca dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiseden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm kulüplerimizden sporun barışı dayanışmayı iş birliği temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorumö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Galatasaray, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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