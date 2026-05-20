Erdoğan Sudan Başbakanı\'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Sudan Başbakanı Kamil İdris'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.