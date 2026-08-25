Erdoğan ve Bahçeli Bitlis'te Buluştu - Son Dakika
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Erdoğan ve Bahçeli Bitlis'te Buluştu

Erdoğan ve Bahçeli Bitlis\'te Buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bitlis'te bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bitlis'te bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için bulunduğu Bitlis'in Ahlat ilçesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti" denildi.

Kaynak: ANKA

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