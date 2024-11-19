Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, Kasırganın 1. Yılında Destek Yokluğuna Dikkat Çekti

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Başkanı Halil Posbıyık, ilçede yaşanan kasırganın 1'inci yılında bir mesaj yayımladı. Bu süreçte devletten ve kurumlardan destek görmediklerini belirten Posbıyık, "Bu felaketten sonra maalesef belediye olarak yalnız bırakıldık. Hükümet 7 milyon TL para yardımı yaptı. Halbuki sahilde ve mezarlıklarda 300 milyonluk zarar vardı. Yaşadığımız büyük felaketin 1'inci yıl dönümünde Kafkametler gemisinde yitirdiğimiz 12 can ile Yaraşlıyörük Köyü'nde yaşamını yitiren 3 vatandaşımıza bir kez daha Allahtan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 19 Kasım 2023 tarihinde ilçede yaşanan kasırganın 1'nci yılında Kafkametler Gemisi ve Yaraşlıyörük Köyü'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı mesajı yayımladı. Başkan Posbıyık, 1 yılda yaşanan felakette çalışmalarla yaraların izlerini silmeye çalıştıklarını belirtti. Devletten ve kurumlardan destek görmediklerini ve yalnız bırakıldıklarını vurgulayan Posbıyık, mesajında şunları kaydetti:

"Bir yıl önce çok büyük bir felaket yaşadık. Adeta Ereğli tsunami yaşadı diyebiliriz. Derelerimiz taştı, deniz yükseldi maalesef açık denizde olduğu gibi dalgalar Ereğli'yi vurdu. 11 metreyi bulan dalga yüksekliği vardı. Çok büyük sıkıntılar çektik. Sahilimiz tamamen elden çıktı. Tanınmaz hale geldi, taş yığınlarıyla doldu, bir çok yerde parçalandı.

"Yalnız bırakıldık"

Bu felaketten sonra maalesef belediye olarak yalnız bırakıldık. Hükümet 7 milyon TL para yardımı yaptı. Halbuki sahilde ve mezarlıklarda 300 milyonluk zarar vardı. Hiç kimse elimizden tutmadı. Şimdi buradan ikaz ediyorum. Ereğli açık denize bakıyor. İki liman da kısa yapılmış. Aynı zamanda şu anda yıkılan Askeri Liman hala yapılmadı. Eğer 1 sene evvelki o fırtına tekrar ederse bugün de aynı felaketlerle Ereğli halkının karşı karşıya kalacağından herkes emin olsun. Çünkü hiçbir çalışma yapılmadı. Felaketin olduğu gün herkes ah, vah dedi, yazık oldu dedi, belediye şimdi ne yapacak dedi. Belediye yapacağını yaptı ama devlete, hükümete bağlı birimler yapacaklarını maalesef yapmadılar ve Ereğli hala daha açık denizin hedefi olarak bekliyor. Bir felaket olduğu zaman aynı olayları bir kez daha yaşayacağımızı maalesef buradan ifade etmek istiyorum.

Yaşadığımız büyük felaketin 1'inci yıl dönümünde Kafkametler gemisinde yitirdiğimiz 12 can ile Yaraşlıyörük Köyü'nde yaşamını yitiren 3 vatandaşımıza bir kez daha Allahtan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."