(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2025 yılında Gıda Bankası üzerinden yardım almak isteyen vatandaşlar için başvuru sürecini başlattı.
Karadeniz Ereğli Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yıl içinde verdiği gıda kolisi desteği için başvuru sürecini başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla 2025 yılında Karadeniz Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gıda Bankası üzerinden yardım almak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin Cumhuriyet Halk Evleri'ne 31 Ocak günene kadar başvurabileceklerini söyledi.
"Yılda 3 kez gıda yardımında bulunacağız"
Başel, "Vatandaşlarımız saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında başvurularını yapabilirler. Başvurularını aldıktan sonra gerekli incelemeleri yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize 4'er aylık periyotlar halinde yılda 3 kez gıda yardımında bulunacağız" dedi.
Son Dakika › Güncel › Ereğli Belediyesi 2025 Yılı Gıda Yardımı Başvurularını Başlattı - Son Dakika
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