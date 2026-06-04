Ereğli'de Çocuğa Motosiklet Çarptı - Son Dakika
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Ereğli'de Çocuğa Motosiklet Çarptı

Ereğli\'de Çocuğa Motosiklet Çarptı
04.06.2026 20:17
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10 yaşındaki Ö.A.D., yolun karşısına geçerken motosikletli kurye tarafından yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçerken dedesinin elini bırakıp, koşan Ö.A.D.'ye (10) motosikletli kurye çarptı. Savrularak kafasını kaldırıma çarpan çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kuryelik yapan H.G.'nin kullandığı 67 AEG 450 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçerken dedesinin elinden kurtulup koşmaya başlayan Ö.A.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ö.A.D. kafasını kaldırıma vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiren çevredeki vatandaşlar, bir yandan da yaralı çocuğu ve kız kardeşini sakinleştirmeye çalıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğu ambulans ile kentteki bir özel hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Ereğli, Güncel, Yaşam, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de Çocuğa Motosiklet Çarptı - Son Dakika

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