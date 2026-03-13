Ereğli'de İşçi Taşıyan Midibüsle Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Ereğli'de İşçi Taşıyan Midibüsle Otomobil Çarpıştı

13.03.2026 20:49
Zonguldak Ereğli'de midibüs ile otomobil çarpıştı, 13 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde işçi taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli Subaşı Köyü Göleviç Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Erşan A. idaresindeki 67 ADT 733 plakalı işçileri taşıyan midibüs ile Yazıcılar köyü istikametine giden İbrahim A. yönetimindeki 67 AAS 530 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim A., servis sürücüsü Erşan A. ile serviste bulunan 11 işçi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, İbrahim A.'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Zonguldak Ereğli, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Ereğli, Güncel, Kaza, Son Dakika

